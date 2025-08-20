Туркменские фермеры наращивают производство хлопка и пшеницы

Арендатор дайханского объединения имени Г. Азалова Марыйского этрапа Сапармухаммет Байрамов добился высоких показателей в выращивании сельскохозяйственных культур, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Занимаясь земледелием с 2009 года, Байрамов в 2025 году засеял хлопчатником 15 гектаров и планирует получить урожайность 35 центнеров с гектара. Фермер использует современные агротехнологии, своевременно вносит минеральные удобрения и соблюдает нормы полива.

В текущем году Байрамов намерен преподнести высокие производственные показатели в качестве подарка к 34-й годовщине независимости Туркменистана, отмечает источник.

В хозяйственной деятельности Сапармухаммету помогают члены семьи: супруга Гульшат, брат Акмухаммет с женой Айнур, а также сын Аннамухаммет. Совместными усилиями они обрабатывают 29 гектаров арендованной земли.

Результаты работы фермера впечатляют: в 2024 году с 24 гектаров он получил 78 тонн пшеницы (33 центнера с гектара), а в 2025 году урожайность выросла до 36 центнеров с гектара – всего было сдано государству 84 тонны пшеницы.

Успехи Сапармухаммета продолжают семейную традицию. Его родители – Джумамухаммет и Айнагозель Байрамовы – в 2016 году основали фермерское хозяйство «Lezzetli saçak» на арендованных на 30 лет 100 гектарах земли.

За многолетний труд родители Сапармухаммета были награждены медалью «Watana bolan söýgisi uçin». Джумамухаммет Байрамов работает в сельском хозяйстве с 1981 года, занимая различные должности – от механизатора до старшего агронома.

Как отмечает фермерская семья, достигнутые результаты стали возможными благодаря государственной поддержке и льготам, предоставляемым сельским арендаторам.