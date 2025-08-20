Туркменские мастерицы создали круглый ковер в честь года мира и доверия

Работницы Бахерденского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» изготовили уникальный круглый ковер, посвященный Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Круглые ковры значительно сложнее в изготовлении по сравнению с традиционными прямоугольными или квадратными формами из-за трудоемкой технологии закругления каймы. Однако такие изделия предоставляют широкие возможности для декорирования интерьеров туркменских национальных юрт.

Новый ковер выполнен в классическом дизайне с центральным гёлем-медальоном, окруженным орнаментами различных форм и размеров. Фон изделия – белый, что символизирует счастье и благополучие в туркменской культуре. Поверхность ковра отличается глубиной, бархатистостью и мерцающим блеском.

Бахерденское предприятие неоднократно удостаивалось признания за свои работы, в том числе премии творческого конкурса Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry». Туркменские ковры известны с древних времен и высоко ценятся во всем мире за свое непревзойденное качество и художественную ценность.