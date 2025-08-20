Прибыль китайской Pop Mart выросла почти в пять раз благодаря популярности игрушек Лабубу

Китайская компания Pop Mart, специализирующаяся на производстве коллекционных игрушек, продемонстрировала рекордные финансовые результаты в первой половине 2025 года. Согласно отчетности компании, прибыль увеличилась на 397% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,7 млрд юаней, пишет vc.ru.

Выручка компании за отчетный период выросла на 204% год к году, достигнув 13,9 млрд юаней. Значительную долю в общих доходах составили продажи игрушек Лабубу — около 4,8 млрд юаней.

Основной рынок сбыта для Pop Mart остается внутренний: выручка в Китае за полугодие составила 8,3 млрд юаней, что в 2,4 раза превышает показатели предыдущего года. При этом международный бизнес показал еще более динамичный рост — выручка от зарубежных продаж увеличилась в пять раз до 5,6 млрд юаней.

Pop Mart известна своей бизнес-моделью продажи игрушек в «слепых коробках», когда покупатели не знают заранее, какую именно фигурку из коллекции они получат. Игрушки Лабубу присутствуют на рынке с середины 2010-х годов, однако массовую популярность приобрели в конце 2024 года после публикаций американских певиц и k-pop исполнителей в социальных сетях.