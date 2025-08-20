Посол Палестины поблагодарила руководство Туркменистана за гуманитарную помощь
Посол Палестины в Ашхабаде Рана Абу Хиджлех выразила признательность руководству Туркменистана за оказываемую гуманитарную помощь палестинскому народу, сообщает туркменский МИД.
Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, благодарность была выражена в ходе встречи палестинского дипломата с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.
«Рана Абу Хиджлех от себя лично и от имени руководства Государства Палестина выразила признательность руководству Туркменистана за оказываемое гуманитарное содействие палестинскому народу», – говорится в сообщении.
В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров собеседники подтвердили приверженность дальнейшему развитию партнерства между Туркменистаном и Палестиной.