Посол Палестины поблагодарила руководство Туркменистана за гуманитарную помощь

Посол Палестины в Ашхабаде Рана Абу Хиджлех выразила признательность руководству Туркменистана за оказываемую гуманитарную помощь палестинскому народу, сообщает туркменский МИД.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, благодарность была выражена в ходе встречи палестинского дипломата с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

«Рана Абу Хиджлех от себя лично и от имени руководства Государства Палестина выразила признательность руководству Туркменистана за оказываемое гуманитарное содействие палестинскому народу», – говорится в сообщении.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров собеседники подтвердили приверженность дальнейшему развитию партнерства между Туркменистаном и Палестиной.