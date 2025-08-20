На Солнце произошла мощная вспышка класса М1.1

Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова сообщил о регистрации солнечной вспышки класса М1.1. Событие произошло 19 августа в 07:39 мск в группе солнечных пятен 4188 и длилось около 50 минут, пишет МИР24.

По данным специалистов, в ближайшие два дня прогнозируется умеренная вспышечная активность. Не исключается возможность вспышек класса Х. Геомагнитное поле может быть неустойчивым, радиационная обстановка останется спокойной. В течение суток возможно ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.

Ранее на Солнце была обнаружена корональная дыра, которая вызовет магнитные бури среднего уровня на Земле. Основные геомагнитные возмущения ожидаются во вторник, когда скорость солнечного ветра достигнет 800-900 км/сек.

Солнечные вспышки классифицируются по классам от A до X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. При переходе от одного класса к следующему мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури.