МИД Индии назначил нового посла в Туркменистане

Министерство иностранных дел Индии назначило Бандару Уилсонбабу послом в Туркменистане, сообщает агентство АНИ.

Уилсонбабу в настоящее время занимает пост посла Индии на Мадагаскаре. Ранее он занимал должность совместного секретаря в Евразийском отделе внешнеполитического ведомства.

«Ожидается, что он приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшее время», – говорится в сообщении.

На новом посту дипломат сменит Мадхумиту Хазарику Бхагат, которая занимает должность посла Индии в Туркменистане с февраля 2024 года.