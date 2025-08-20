В Лебапском велаяте работают 68 школьных базаров для подготовки к учебному году

В Лебапском велаяте Туркменистана действуют 68 специализированных торговых точек для подготовки школьников к новому учебному году, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Школьные базары организованы Объединением обществ потребительских союзов Лебапского велаята в городах и этрапах региона. 34 торговые точки размещены при рынках, остальные – при магазинах и торговых центрах. Наибольшая концентрация школьных базаров наблюдается на территории центрального дайханского рынка Туркменабада – 18 специализированных точек.

К организации школьных ярмарок подключились государственные торговые учреждения и частные предприниматели. Специальные отделы с товарами для школьников открылись при магазинах государственной фирмы оптово-розничной торговли «Lebap». Индивидуальные предприниматели также расширили ассортимент школьных принадлежностей.

Покупателям предлагается полный спектр товаров: от письменных принадлежностей и учебников до школьной формы и спортивной обуви.

Школьные ярмарки в Лебапском велаяте будут работать до 5 сентября.