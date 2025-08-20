Второй в 2025 году экзамен JLPT пройдет в Ашхабаде в декабре

Второй в 2025 году экзамен по определению уровня владения японским языком (Japanese-Language Proficiency Test, JLPT) планируется провести в Ашхабаде 7 декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте Посольства Японии в Туркменистане.

JLPT является крупнейшим в мире экзаменом по японскому языку, который проводится в Японии и за рубежом с целью определения и подтверждения уровня владения японским языком лицам, для которых японский язык не является родным.

Период приема заявок на участие в экзамене осуществляется Посольством с 25 августа (понедельник) по 1 сентября (понедельник) с 09:30 до 12:45 и с 14:00 до 17:00.

Ознакомиться с подробной информацией об экзамене вы можете здесь.