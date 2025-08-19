Туркменский борец Бегенджов успешно стартовал на молодежном ЧМ в Болгарии

Туркменский борец вольного стиля Алп Арслан Бегенджов (весовая категория до 79 кг) одержал победу в квалификационном раунде молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в болгарском Самокове.

В первом поединке туркменский спортсмен разгромил представителя Болгарии Ивана Андонова со счетом 11:0. В 1/8 финала соперником Бегенджова станет монгольский борец Ган-Эрдене Баатархуу.

Менее удачно выступили другие представители сборной Туркменистана. Ватан Аннаоразов (74 кг) уступил в квалификации российскому борцу Исмаилу Ханиеву со счетом 0:10. Также не смог пробиться в 1/8 финала Оразмухаммет Ходжалыев (92 кг), который проиграл азербайджанскому спортсмену Анару Джафарли со счетом 2:3.

Бегенджов считается одним из главных фаворитов турнира. В 2024 году он вошел в историю туркменского спорта, став первым в истории чемпионом мира среди юниоров до 20 лет от Туркменистана. На чемпионате в испанской Понтеведре он одержал пять побед с общим счетом 46:0, не пропустив ни одного очка от соперников.