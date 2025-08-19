Туркменские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Таиланде

Туркменские теннисисты завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль на международном турнире среди юниоров до 14 лет, который прошел в таиландской провинции Нонтхабури (Большой Бангкок).

Соревнования проводились под эгидой Азиатской теннисной федерации (ATF) с участием спортсменов из 12 стран – Австралии, Вьетнама, Гонконга, Индии, Индонезии, Китая, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Туркменистана и Шри-Ланки.

Как сообщает электронная газета «Золотой век», 13-летний Али Гельдыев принес команде две золотые медали – в одиночном разряде и в парном выступлении в дуэте с Керимгелди Гулдурдыевым. Третью золотую медаль для Туркменистана завоевала 13-летняя Айлара Какабаева (четвертая сеяная), победившая в одиночном женском разряде.

Бронзовую медаль команде принесла Анна Понятова, одолевшая в матче за третье место представительницу Гонконга Лам Чеук со счетом 4:1, 3:5, 4:1.

Президент ATF Юрий Польский, посетивший Туркменистан с краткосрочным визитом в прошлом году, высоко оценил работу национальной теннисной федерации. В качестве примера он привел успехи команды мальчиков Туркменистана на первенстве Центральной Азии до 12 лет в 2023 году, когда спортсмены впервые обыграли сборную Узбекистана и вышли в финальный этап в Астане. В текущем году аналогичного успеха на первенстве Центральной Азии в Фергане добилась женская команда, завоевав право впервые выступить в командном первенстве Азии U12 в Сингапуре.

Кроме того, недавно туркменская теннисистка Илима Гусейнова дошла до полуфинала предварительного раунда юниорского отборочного турнира Roland Garros среди спортсменок до 16 лет стран Западной и Центральной Азии в Алматы.