Товарно-сырьевая биржа Туркменистана наторговала на сумму свыше 4,3 млн долларов США

На прошедшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 48 сделок. Общая сумма валютных сделок составила более 4 миллионов 38 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов из Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия».

Также за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа и ткань суровая. Страны-покупатели: Великобритания, Кыргызстан, сообщает ТДХ.

Туркменские бизнесмены на внутренний рынок приобрели масло базовое и нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнефть»), а также пряжу хлопчатобумажную и ковры ручной работы на общую сумму свыше 97 миллионов манатов.