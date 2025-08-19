Таиланд тестирует сервис обмена криптовалюты на баты для туристов

В Таиланде в тестовом режиме стартовала программа TouristDigiPay, сообщает CTN News. Сервис позволяет иностранным туристам конвертировать Bitcoin, Ethereum, а также стейблкоины USDT и USDC в тайские баты через электронный кошелёк на одной из лицензированных в стране платёжных платформ.

Для использования необходимо пройти процедуру KYC и открыть счёт, с которого можно оплачивать товары и услуги. Снятие наличных не предусмотрено, а возврат остатка средств возможен только после закрытия счёта. Лимиты расходов составляют до 500 тыс. бат в месяц у крупных продавцов и до 50 тыс. бат у мелких.

Параллельно Банк Таиланда работает над «туристическим кошельком» для оплаты по QR-коду с возможностью привязки иностранных банковских карт. Власти ожидают, что новые решения повысят привлекательность страны для туристов, число которых с начала года снизилось на 6,56% по сравнению с 2024 годом, до 20 млн человек.