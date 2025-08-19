Санаторий «Моллакара» в Туркменистане принимает многочисленных отдыхающих

В летний сезон санаторий «Моллакара» в Балканском велаяте принимает многочисленных посетителей, приезжающих сюда отдохнуть и укрепить здоровье. Новый международный аэропорт близ города Джебел расположен в нескольких километрах от санатория, что создаёт ряд преимуществ для посетителей здравницы, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Курорт славится своими лечебными грязями и минеральными водами, богатыми целебными солями. Значительную роль в популярности санатория играет расположенное на его территории солёное озеро с одноименным названием.

Занимая территорию в 30 гектаров, санаторий представляет собой своеобразный курортный городок. Здесь имеются специализированные центры для культурного отдыха гостей, амфитеатр, салон красоты, парикмахерская, бассейн, хамам, сауна, бильярдный и теннисный залы, спортивные площадки. Все объекты комплекса оснащены современным медицинским оборудованием и необходимыми ресурсами.

Современный комплекс зданий санатория включает в себя шестиэтажное главное здание общей вместимостью 500 мест. Здесь же размещен лечебно-диагностический корпус, двухэтажный косметологический центр, гостиница на 170 мест, реконструированный двухэтажный лечебно-реабилитационный корпус, корпус с детским отделением на 30 мест, столовая на 250 мест, библиотека, интернет-кафе, рестораны, магазины.

Помимо отделений грязелечения, солевых ванн, физиотерапии, лечебной физкультуры и диагностики, пациентам предлагаются процедуры с использованием холодного воздушного потока, высокого атмосферного давления, горячего песка Каракумов, озона, горячих камней, а также процедуры ингаляции солёным и минеральным воздухом.

Основное внимание уделяется лечению заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, мочеполовой системы, ревматизма.

Процедуры с применением горячей грязи благотворно влияют на оздоровление и лечение различных заболеваний. Чередование грязевых и минеральных ванн позволяет значительно облегчить симптомы при отложении солей в коленных суставах, способствует снятию болей в поясничном отделе позвоночника. При правильном нагревании и нанесении грязь становится уникальным средством профилактики и лечения простудных заболеваний, облегчения боли в ушах, устранения кожных высыпаний. Комплекс, оснащённый современным медицинским оборудованием, обеспечивает реабилитацию и лечение людей с травмами позвоночника и костей.