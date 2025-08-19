«Реал Мадрид» официально представил 18-летнего аргентинца Мастантуоно

Мадридский «Реал» провел официальную презентацию 18-летнего аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно. Церемония состоялась в день рождения футболиста, который подписал контракт с испанским гигантом до лета 2031 года.

Переход талантливого игрока из аргентинского «Ривер Плейта» был объявлен «Реалом» еще 13 июня. По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб заплатил за трансфер €45 миллионов.

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес выступил с торжественной речью на презентации молодого футболиста. «Сегодня еще один из тех великих дней, которые вызывают особые эмоции у всех, кто страстно любит «Реал Мадрид». Потому что в наш клуб приходит один из самых талантливых футболистов, появившихся в последнее время в мире футбола», — заявил Перес.

Глава клуба особо отметил символичность момента: «Поздравляю тебя с тем, что сегодня, в день твоего рождения, сбылась большая мечта. Тебе пришлось дождаться 18 лет, чтобы надеть футболку самого любимого, уважаемого и титулованного клуба в мире».

Франко Мастантуоно является воспитанником «Ривер Плейта», где дебютировал в основной команде в январе 2024 года. За время выступлений в аргентинском клубе молодой полузащитник провел 64 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.