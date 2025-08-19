Про погоду в Туркменистане на этой неделе: в стране ожидается до 6,0 мм осадков

Предлагаем ознакомиться с прогнозом погоды в Туркменистане на период с 18 по 24 августа, опубликованным на сайте Министерства охраны окружающей среды.

В Ашхабаде переменная облачность, в конце недели небольшой дождь. Ветер с восточного измениться на северо-западный, от 10-13 до 14-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +21…+23°С до +25…+27°С, днём от +34…+36°С до +40…+42°С.

В Балканском велаяте переменная облачность, во второй половине недели возможен дождь. Ветер восточный, северо-западный, со скоростью 8-13, 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20…+25°С до +24…+29°С, днём от +36…+41°С, в прибрежных районах велаята от +31…+36°С.

В Ахалском велаяте переменная облачность, в конце недели возможен дождь. Ветер восточный, северо-западный, со скоростью 7-12, 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +19…+24°С до +23…+28°С, днём от +31…+36°С, днём от +37…+42°С.

В Марыйском велаяте в конце недели ожидается переменная облачность с прояснениями, ветер северо-восточный со скоростью 8-13, 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18…+23°С до +22…+27°С, днём от +31…+36°С до +37…+42°С.

В Лебапском велаяте в конце недели ожидается переменная облачность с прояснениями, ветер северо-восточный со скоростью 8-13, 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17…+22°С до +21…+26°С, днём от +31…+36°С до +36…+41°С.

В Дашогузском велаяте в конце недели ожидается переменная облачность с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, скорость 7-12, 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17…+22°С до +20…+25°С, днём от +29…+34°С до +34…+39°С.

За неделю количество осадков ожидается от 0,1 до 6,0 мм.