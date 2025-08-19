Посол Туркменистана встретился с президентом Кореи на праздновании 80-летия освобождения страны

15 августа посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев встретился с президентом Кореи Ли Чжэ Мёном в рамках официальных мероприятий, посвященных 80-летию национального праздника — Дня освобождения, сообщается на сайте диппредставительства.

Дипломатическое мероприятие прошло с участием главы корейского государства и других высокопоставленных членов правительства. В своем обращении президент Ли Чжэ Мён затронул ключевые вопросы национальной политики, включая героическую борьбу корейского народа за свободу и стремление к национальному воссоединению.

Глава государства особо подчеркнул важность поддержания Корейского полуострова свободным от ядерного оружия, развитие сотрудничества с Японией несмотря на исторические противоречия, а также подготовку к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в третьем квартале текущего года.

В ходе краткой беседы с корейским лидером посол Дурдыев передал теплые поздравления и сердечные приветствия от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова по случаю национального праздника.

Президент Кореи выразил благодарность за поздравления и попросил передать свои приветствия и наилучшие пожелания руководству Туркменистана.