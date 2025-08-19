В Туркменистане прошли соревнования среди юных инженеров

В Специализированной средней школе № 13 с углублённым изучением иностранных языков города Ашхабада прошло соревнование по робототехнике.

В конкурсе приняло участие около 60 юных инженеров со всей страны, которые представили свои проекты — роботизированные лодки, способные выполнять сложные задачи на воде.

Соревнования проходили в двух дисциплинах:

Скоростное маневрирование: лодки соревновались в плавании по прямой и быстром прохождении трассы с препятствиями. Точность и командная работа: участники должны были собирать мячи с поверхности воды и доставлять их в специальную зону.

В дисциплине «скоростное маневрирование» первое место занял Ясин Рахманов, ученик средней специализированной школы №87 Ашхабада, слушатель Туркмено-индийского центра информационных технологий. Второе и третье места достались ученикам средней специализированной школы № 86 с углублённым изучением английского языка, химии и биологии — Оразмухаммету Мерданову и Саиду Аннаеву.

В командном соревновании по сбору мячей первое место заняла команда Туркмено-индийского центра информационных технологий. В ее состав вошли Арсланхан Тойджанов, Сергей Апресян (Общеобразовательная школа № 15 Ашхабада) и Алихан Акгаев (Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина).

Второе место заняла команда из Балканабада, представляющая учебный центр «Kämil bilim». В состав вошли Эльдар Хаджылыев и Танрыберды Гурбанов (Специализированная средняя школа № 21 с углублённым изучением естественно-научных предметов города Балканабат), а также Гаджылы Хаджылыев (Специализированная средняя школа №22 с углубленным изучением английского языка, физики и математики города Балканабат).

Третье место также заняла команда Туркмено-индийского центра информационных технологий — Айхан Карягдыев (Общеобразовательная школа №15 Ашхабада), Ыхлас Нурмухаммедов (Средняя специализированная школа №86 с углублённым изучением английского языка г.Ашхабада) и Юсуп Гельдыев (Средняя специализированная школа №135 с углубленным изучением английского языка г.Ашхабада).

Главный судья соревнований Исмаил Хакимов отметил, что конкурс не просто выявляет талантливую молодежь, но и позволяет ребятам обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки, отточенные за летние каникулы.

Мероприятие было организовано Главным управлением образования города Ашхабада и частным предприятием «Döwrebap Maslahat». Организаторы вручили победителям ценные призы.

Конкурс стал важной площадкой для обмена опытом и демонстрации мастерства, доказывая, что интерес к робототехнике и инженерии среди юношества Туркменистана растет с каждым годом, отметили организаторы.