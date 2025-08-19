В Мешхеде состоялся турнир по мини-футболу при поддержке Генконсульства Туркменистана

16 августа в иранском городе Мешхед прошли соревнования по мини-футболу, организованные при поддержке Генерального консульства Туркменистана. Турнир был приурочен к девизу текущего года — «Год международного мира и доверия», сообщается на странице соцсети генконсульства.

Соревнования состоялись в спортивном комплексе «Астан Годс». Мероприятие было направлено на повышение интереса молодежи к спорту и развитие физкультурно-оздоровительного движения.

В турнире приняли участие сотрудники Генерального консульства Туркменистана в Иране, а также представители туркменской и афганской диаспор, проживающих в стране.

Организаторы отмечают, что соревнования прошли в дружественной атмосфере. Турнир стал не только спортивным мероприятием, но и символом добрососедских отношений между различными национальными сообществами.

По завершении соревнований состоялась церемония награждения. Члены команды-победительницы получили памятные подарки.