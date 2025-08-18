YouTube тестирует систему проверки возраста зрителей по видео, которые они смотрят

13 августа YouTube начал в США тестирование новой системы верификации возраста пользователей. Технология использует искусственный интеллект, чтобы различать взрослых или несовершеннолетних зрителей по характеру просматриваемых ими видео.

Для начала испытания затронут небольшую часть американской аудитории платформы. При успешном результате технология может быть расширена, как это уже произошло в других странах. Система работает только для пользователей, вошедших в свои аккаунты, и проверяет возраст независимо от даты рождения, указанной при регистрации.

Если ИИ определит, что пользователь младше 18 лет, YouTube применит стандартные ограничения и фильтры, уже используемые на платформе: напоминания о необходимости сделать паузу, предупреждения о конфиденциальности и ограничения в рекомендациях видео. Кроме того, пользователям младше 18 лет не показывается персонализированная реклама.

Если система ошибочно определила возраст пользователя как несовершеннолетний, он сможет опровергнуть это, предоставив для подтверждения удостоверение личности, банковскую карту или селфи.

«YouTube был одной из первых платформ, предложивших специальные форматы для молодых пользователей, — и мы гордимся тем, что снова стоим в первых рядах, внедряя технологию, которая позволяет нам обеспечивать защиту и при этом сохранять приватность подростков», — заявил директор по управлению продуктами видеосервиса Джеймс Безер в своём блоге.

Видео на YouTube остаются доступными и без входа в аккаунт, но часть материалов будет автоматически заблокирована до подтверждения возраста.

Политическое давление на интернет-площадки усилилось с конца июня после того, как Верховный суд США поддержал закон штата Техас о запрете несовершеннолетним смотреть определённые категории видео. Некоторые сервисы активизировали проверку возраста, но часть экспертов считает, что ответственность должны нести в первую очередь магазины мобильных приложений Apple и Google, с чем сами эти компании не согласны.

Организации, защищающие цифровые права, включая Electronic Frontier Foundation и Center for Democracy & Technology, выражают опасения, что подобная проверка возраста может нарушать право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова, защищённую Первой поправкой Конституции США.