Apple запатентовала идею «цельностеклянного» iPhone: новый дизайн к 20-летию модели

Apple готовит для iPhone совершенно новый дизайн к 20-летию выпуска первой модели. По данным портала Wccftech, компания подала заявку на патент «электронного устройства, покрытого стеклом с шести сторон». Документ обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США.

В заявке указано, что корпус следующего поколения смартфона может быть «визуально и тактильно бесшовным», создавая ощущение цельного листа стекла. На самом же деле, вероятно, корпус будет шестигранным и состоять из нескольких стеклянных элементов, соединённых между собой.

Согласно информации 9to5Mac, в стекле предусмотрены отверстия для микрофонов и динамиков. Изображение будет отображаться на всех гранях устройства, и все грани окажутся сенсорными.

Эксперты отмечают, что такой дизайн может быть сложным в массовом производстве из-за возможной хрупкости стекла. Apple, вероятно, представит новинку вместе с выпуском 20-го юбилейного iPhone, который ожидается в 2027 году.