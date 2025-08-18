Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, победив Дю Плесси

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев завоевал пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

Титульный бой в рамках турнира UFC 319 в Чикаго завершился победой 31-летнего Чимаева единогласным решением судей со счетом 50-44, 50-44, 50-44.

Для не знающего поражений Чимаева это стала 15-я победа в профессиональных боях ММА. В UFC уроженец Чечни одержал девять побед в девяти поединках. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах, впервые проиграв с 2018 года.