УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов: «Реал» на первом месте

Перед стартом сезона-2025/26 УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг клубов. Лидером списка оказался мадридский «Реал», набравший 117,5 балла.

Стоит отметить, что по итогам минувшего сезона «сливочные» не смогли завоевать ни единого трофея. На вершине списка мадридский клуб оказалась за счет того, что УЕФА составляет рейтинг на основе результатов команд в еврокубках за последние пять сезонов.

В тройку лучших также входят мюнхенская «Бавария» (108,25 балла) и миланский «Интер» (107,25).

Топ-20 клубов рейтинга:

«Реал» — 117,5 «Бавария» — 108,25 «Интер» — 107,25 «Манчестер Сити» — 102,75 «Ливерпуль» — 101,5 «ПСЖ» — 94,5 «Байер» — 85,25 «Боруссия» Дортмунд — 84,75 «Барселона» — 83,25 «Рома» — 80,5 «Бенфика» — 77,75 «Атлетико» — 77,5 «Манчестер Юнайтед» — 76,5 «Челси» — 76 «Арсенал» — 75 «Айнтрахт» — 74 «Вест Хэм» — 69 «Фейеноорд» — 67 «Милан» — 66 «Аталанта» — 65

Клубный рейтинг УЕФА используется в первую очередь для определения посева команд при жеребьевке в турнирах, таких как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Кроме того, он влияет на количество мест, выделяемых каждой стране в еврокубках на следующий сезон.