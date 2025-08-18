Президент Туркменистана поздравил главу Индонезии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Индонезия Прабово Субианто по случаю Национального праздника Республики Индонезия — 80-летия независимости.

Глава Туркменистана пожелал Президенту Прабово Субианто крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Индонезии – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

День независимости Индонезии — главный национальный праздник страны отмечается 17 августа. Именно в этот день 1945 года была объявлена декларация о независимости.