Огулджахан Атабаева ознакомилась с ходом строительства медкомплекса в Аркадаге

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева ознакомилась с ходом строительства комплекса «Arkadag Medisina Klasteri» в городе Аркадаг. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Объект возводится в рамках государственной программы «Saglyk». Огулджахан Атабаева во время визита также изучила предлагаемые дизайнерские решения для экспозиционных стендов, которые будут представлять деятельность комплекса «Arkadag Medisina Klasteri» и Благотворительного фонда на международной выставке «Kids Expo: Все для детей!».

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов представил Огулджахан Атабаевой подробную информацию о ходе строительства медицинского кластера с демонстрацией проектной документации.

Вице-президент фонда подчеркнула важность внедрения передового мирового опыта во всех объектах города Аркадаг, включая строящийся медицинский кластер. Атабаевой также была представлена информация о новых продуктах, планируемых к производству предприятием «Arkadag Medisina Klasteri Menejment».

Огулджахан Атабаева отметила важность высокого качества производимой продукции и ее значимость для здорового и крепкого развития детей.