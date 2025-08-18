В Туркменистане состоялась конференция педагогов Ахалского велаята

В Доме культуры города Анау прошла августовская конференция педагогов Ахалского велаята под девизом «Межнациональный год мира и доверия».

В конференции, организованной Главным управлением образования велаята, приняли участие руководители и профильные специалисты этрапских отделов образования, директора школ и дошкольных учреждений, ведущие педагоги, а также представители областной администрации и общественных организаций. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

На конференции обсуждалась работа по реализации кардинальных реформ, проводимых в системе образования, выводу их на новый уровень, анализировались итоги 2024-2025 учебного года в образовательных учреждениях области и определялись задачи на новый учебный год.

В заключении работники образования, добившиеся образцовых результатов в прошедшем учебном году, были награждены почётными грамотами и памятными подарками от велаятского управления образования и общественных организаций.

Большой интерес вызвала также выставка учебно-методических материалов и проектов, организованная в рамках конференции, отмечает источник.