Аудитория соцсети Threads от Meta превысила 400 млн пользователей в месяц

Число ежемесячно активных пользователей социальной сети Threads, принадлежащей Meta, превысило 400 млн человек. За последний квартал аудитория выросла на 50 млн человек, сообщил глава Instagram Адам Моссери.

Моссери отметил, что за два года с момента запуска сервис превратился в «значимую платформу для открытого обмена мнениями».

Для сравнения, X (бывший Twitter) насчитывает около 600 млн пользователей в месяц.

По данным Similarweb, в июне 2025 года Threads почти сравнялся с X по числу ежедневных мобильных пользователей: 115,1 млн против 132 млн. Однако в веб-версии разрыв остаётся значительным — 145,8 млн среднесуточных посещений у X против 6,9 млн у Threads.

Эксперты объясняют рост популярности Threads активным развитием сервиса. За последний год в нём появились личные сообщения, интеграция с Fediverse, возможность создавать собственные ленты и инструменты на базе искусственного интеллекта.