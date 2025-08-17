10-летняя шахматистка из Индии установила мировой рекорд, обыграв гроссмейстера

10-летняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан установила мировой рекорд, одержав победу над гроссмейстером Питером Уэлссом на турнире в Ливерпуле, пишет gazeta.ru.

В возрасте 10 лет и 5 месяцев она стала самой молодой девушкой, победившей гроссмейстера в партии с классическим контролем времени. Предыдущий рекорд принадлежал американке Kariссе Ип, которая в 2014 году в возрасте 10 лет и 11 месяцев обыграла гроссмейстера Александра Иванова на чемпионате Новой Англии.

Достижение Сиванандан улучшило предыдущий рекорд на шесть месяцев.