Туркменские ученые внедряют инновационные физиотерапевтические методы лечения коней

Специалисты Научно-производственного центра коневодства государственного объединения «Türkmen atlary» начали изучение и практическое применение современных физиотерапевтических технологий для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Исследования проводятся совместно с преподавателями Международной академии коневодства им. Аба Аннаева города Аркадаг и включают освоение методов применения электромагнитных полей и различных видов излучений.

В рамках научной работы используется передовое оборудование от ведущих мировых производителей. Для фототерапии применяется специальный терапевтический солярий «Summerwind Premium Solarium» компании «Horse Gym 2000», который обеспечивает дозированное воздействие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм животных.

В области лазеротерапии специалисты работают с лазерным ветеринарным аппаратом «Mphi Vet» компании «ASA Laser». Данный метод основан на воздействии световой энергии низкоинтенсивного лазерного излучения, что способствует улучшению обмена веществ, оказывает противовоспалительное действие и стимулирует регенерацию тканей.

Для магнитотерапии используется электромагнитная попона «Biomag Lumina» компании Biomag, которая создает переменные высокочастотные магнитные поля. Этот метод особенно эффективен для коней в период реабилитации после заболеваний и для профилактики после тренировок и соревнований.

Внедрение физиотерапевтических методов является приоритетным направлением научных исследований центра, что в перспективе позволит применить изученные методики в практическом коневодстве страны для лечения ахалтекинских и других пород лошадей.