Сборная Туркменистана по киокушинкай карате отправилась на кубок Центральной Азии в Ташкент

Национальная команда Туркменистана по киокушинкай карате выехала в столицу Узбекистана для участия в кубке Центральной Азии, который состоится с 18 по 20 августа в Ташкенте.

В турнире будут соревноваться сильнейшие спортсмены региона. Данные соревнования имеют особое значение для туркменских каратистов, поскольку служат важным подготовительным этапом перед чемпионатом мира, который пройдет в японском городе Маэбаси с 28 по 31 ноября 2025 года.

Туркменскую делегацию возглавляет Мейлис Пашакулиев. В состав команды вошли 40 спортсменов различных возрастных категорий и три тренера. Команду составляют как молодые перспективные атлеты, так и опытные спортсмены.

По информации руководителя делегации, все участники команды провели тщательную подготовку к предстоящему турниру с целью достойного представления Туркменистана на региональных соревнованиях по киокушинкай карате.