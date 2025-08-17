На конференции в Ашхабаде рассмотрели перспективы использования Li-Fi и QField

В Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана прошла научно-практическая конференция, где были рассмотрены актуальные вопросы трансформации цифровой экономики.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в рамках конференции состоялся обмен научными знаниями и практическим опытом по таким темам, как киберзащита, электронный документооборот, внедрение альтернативных источников энергии с применением цифровых технологий, а также расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их интеграция в различные сектора экономики.

Так, например, был заслушан доклад специалиста лаборатории информационной безопасности и телекоммуникационных технологий Ахмета Эсенова о Li-Fi (Light Fidelity)- перспективной альтернативе Wi-Fi. Главное преимущество Li-Fi – невероятная скорость передачи данных.

Старший сотрудник отдела географических информационных систем Николай Николаев сделал доклад о применении пространственных технологий на мобильных устройствах, отметив их успешное использование в управлении природными ресурсами, городском планировании и транспортной логистике, отмечает источник. Как он подчеркнул, для профессиональной работы с пространственными данными в полевых условиях применяется мобильный ГИС-инструмент QField.