В Москве состоялся туркмено-российский концерт «Музыка мира, музыка дружбы и братства»

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского 15 августа состоялся торжественный туркмено-российский концерт «Музыка мира, музыка дружбы и братства», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также провозглашению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Концерт был организован в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» Научно-творческим центром «Музыкальные культуры мира» при поддержке Министерства культуры Туркменистана, Посольства Туркменистана в Российской Федерации и Фонда «Звуки дутара».

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, руководители и сотрудники высших учебных заведений, представители российской творческой и научной интеллигенции, многочисленные жители и гости Москвы, а также представители СМИ.

Для участия в концерте в российскую столицу прибыли туркменские артисты, чье мастерство уже покорило слушателей из самых разных уголков мира.

К участникам и зрителям концерта с приветствием обратились посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев, директор Информационного центра ООН в Москве В.Кузнецов, и.о. ректора Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор А.Соколов, Президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ В.Церетели.

В программу торжественного концерта вошли вокальные и инструментальные произведения Н.Халмамедова, Ч.Нурымова, В.Богданова-Березовского, А.Мосолова, М.Вайнберга, К.Волкова, М.Гусейнова, а также туркменские и русские народные произведения.

Перед концертом состоялась увлекательная лекция известных музыковедов и педагогов. Перед гостями выступили ‎‎Е.Осипова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Туркменской национальной консерватории имени М.Кулиевой, и Е.Волков, российский дирижер, хормейстер, старший преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС). ‎

В фойе концертного зала также была развернута выставка, на которой были представлены книги и произведения мастеров живописи.