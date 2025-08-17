Выставка Kids Expo в Ашхабаде представит товары и услуги в 8 тематических направлениях
На международной универсальной выставке-ярмарке Kids Expo 2025 «Всё для детей», которая стартует 21 августа в Ашхабаде, будет представлено большое разнообразие товаров и услуг в 8 тематических направлениях:
- Товары для новорожденных;
- Товары для школы (канцелярские принадлежности, детская мебель) ;
- Образование и обучение для детей;
- Игрушки и развивающие пособия;
- Танцы, музыка и искусство в детской жизни;
- Здоровье и безопасность детей;
- Инновационные технологии в детском образовании;
- Детская литература и чтение.
Как сообщается на сайте выставки, ожидается, что свыше 10000 гостей посетят масштабную экспозицию, развернутую на площади в 8,400 m². Свои товары и услуги представят более 100 экспонентов из 30 стран мира.
Выставка будет проходить в Ашхабаде с 21 по 23 августа в Выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: улица Чандыбиль 143.
Ранее мы сообщали о том, какие активности ждут посетителей международной выставки Kids Expo 2025 в Ашхабаде.