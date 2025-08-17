Выставка Kids Expo в Ашхабаде представит товары и услуги в 8 тематических направлениях

На международной универсальной выставке-ярмарке Kids Expo 2025 «Всё для детей», которая стартует 21 августа в Ашхабаде, будет представлено большое разнообразие товаров и услуг в 8 тематических направлениях:

Товары для новорожденных;

Товары для школы (канцелярские принадлежности, детская мебель) ;

Образование и обучение для детей;

Игрушки и развивающие пособия;

Танцы, музыка и искусство в детской жизни;

Здоровье и безопасность детей;

Инновационные технологии в детском образовании;

Детская литература и чтение.

Как сообщается на сайте выставки, ожидается, что свыше 10000 гостей посетят масштабную экспозицию, развернутую на площади в 8,400 m². Свои товары и услуги представят более 100 экспонентов из 30 стран мира.

Выставка будет проходить в Ашхабаде с 21 по 23 августа в Выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: улица Чандыбиль 143.

Ранее мы сообщали о том, какие активности ждут посетителей международной выставки Kids Expo 2025 в Ашхабаде.