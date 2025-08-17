«Ахал» начнет групповой этап Лиги чемпионов АФК-2 с «Мохун Баган» в гостях 16 сентября

Футбольный клуб «Ахал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 16 сентября на выезде сыграет с индийским «Мохун Баганом». Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Во втором туре подопечные Велсахета Овезова 30 сентября примут иорданский «Аль-Хуссейн», в третьем – 21 октября дома сыграют с иранским «Сепаханом». Четвертый тур «Ахал» проведет на выезде против «Сепахана» 4 ноября, пятый – в Туркменистане против «Мохун Багана» 25 ноября, в заключительной игре группового этапа «Ахал» на выезде встретится с «Аль-Хуссейном» 23 декабря.

На групповом этапе ЛЧ АФК-2 32 команды распределены на восемь квартетов в зонах Запад и Восток, в плей-офф выйдут лучшие две команды из каждой группы. Матчи 1/8 финала состоятся в феврале 2026 года, четвертьфинальные встречи – в марте, полуфинальные поединки – в апреле. Финальный матч турнира запланирован на 16 мая 2026 года.

Календарь матчей группы «С»:

1-й тур (16 сентября, вторник)

19:15 «Мохун Баган» – «Ахал»

21:15 «Аль-Хуссейн» – «Сепахан»

2-й тур (30 сентября, вторник)

«Ахал» – «Аль-Хуссейн»

19:30 «Сепахан» – «Мохун Баган»

3-й тур (21 октября, вторник)

«Ахал» – «Сепахан»

21:15 «Аль-Хуссейн» – «Мохун Баган»

4-й тур (4 ноября, вторник)

19:15 «Мохун Баган» – «Аль-Хуссейн»

19:30 «Сепахан» – «Ахал»

5-й тур (25 ноября, вторник)

«Ахал» – «Мохун Баган»

19:30 «Сепахан» – «Аль-Хуссейн»

6-й тур (23 декабря, вторник)