«Аркадаг» начнет групповой этап ЛЧ АФК-2 матчем с «Андижаном» дома 17 сентября

Футбольный клуб «Аркадаг» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов АФК-2 17 сентября дома сыграет с узбекским «Андижаном». Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Во втором туре подопечные Владимира Байрамова 1 октября на выезде сыграют с бахрейнской «Аль-Халдией», в третьем – 22 октября также на выезде встретятся с катарским «Аль-Ахли». Четвертый тур «Аркадаг» проведет дома против «Аль-Ахли» 5 ноября, пятый – в Узбекистане против «Андижана» 26 ноября, в заключительной игре группового этапа «Аркадаг» примет «Аль-Халдию» 24 декабря.

На групповом этапе ЛЧ АФК-2 32 команды распределены на восемь квартетов в зонах Запад и Восток, в плей-офф выйдут лучшие две команды из каждой группы. Матчи 1/8 финала состоятся в феврале 2026 года, четвертьфинальные встречи – в марте, полуфинальные поединки – в апреле. Финальный матч турнира запланирован на 16 мая 2026 года.

Календарь матчей группы «В»:

1-й тур (17 сентября, среда)

18:45 «Аркадаг» – «Андижан»

19:00 «Аль-Ахли» – «Аль-Халдия»

2-й тур (1 октября, среда)

18:45 «Андижан» – «Аль-Ахли»

21:15 «Аль-Халдия» – «Аркадаг»

3-й тур (22 октября, среда)

18:45 «Андижан» – «Аль-Халдия»

19:00 «Аль-Ахли» – «Аркадаг»

4-й тур (5 ноября, среда)

18:45 «Аркадаг» – «Аль-Ахли»

19:00 «Аль-Халдия» – «Андижан»

5-й тур

29 октября, среда, 19:00 «Аль-Халдия» – «Аль-Ахли»

26 ноября, среда, 18:45 «Андижан» – «Аркадаг»

6-й тур (24 декабря, среда)