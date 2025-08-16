Юношескую сборную Туркменистана по футболу пригласили на турнир памяти Юрия Морозова

В конце августа в Санкт-Петербурге состоится XVIII международный юношеский турнир по футболу памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова с участием команд 2010 года рождения.

Как сообщают организаторы, в соревнованиях примут участие восемь команд: клубы «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Фенербахче» (Турция), «Флуминенсе» (Бразилия), а также юношеские сборные России, Беларуси и Туркменистана.

Турнир памяти Юрия Морозова проводится с 2007 года и является одним из престижных международных соревнований среди юношеских команд. Под руководством Морозова в 1980 году «Зенит» впервые в истории взял медаль чемпионата СССР – бронзу. Известный футболист и тренер ушел из жизни в 2005 году в возрасте 70 лет.