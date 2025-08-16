Туркменский борец Бегенджов в числе фаворитов молодежного ЧМ в Болгарии

Туркменский борец Алп Арслан Бегенджов входит в число главных фаворитов молодежного чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, который стартует 17 августа в болгарском городе Самоков. Об этом сообщается на официальном сайте Объединенной организации борьбы (UWW).

19-летний спортсмен из Ашхабада будет защищать свой титул в весовой категории до 79 кг. В прошлом году Бегенджов вошел в историю туркменского спорта, став первым в истории чемпионом мира среди юниоров до 20 лет от Туркменистана. На чемпионате в испанской Понтеведре он одержал пять побед с общим счетом 46:0, не пропустив ни одного очка от соперников.

Согласно информации UWW, категория до 79 кг остается «полностью открытой» несмотря на то, что Бегенджов является действующим чемпионом. Эксперты отмечают, что после исторического триумфа у туркменского борца были «неоднозначные результаты», что открывает возможности для других претендентов на золото.

Среди главных соперников Бегенджова названы иранец Махди Юсефи, который в прошлом году проиграл туркменскому борцу в первом поединке, но с тех пор показывает «феноменальные результаты», завоевав золото среди взрослых в Азии и титул чемпиона мира среди юниоров до 23 лет.

Также в числе претендентов на медали – бразилец Леандро Араужу (бронзовый призер прошлого года), американец Уильям Хенкель, чемпион Европы среди юниоров Давит Чечелашвили (Грузия) и серебряный призер континентального первенства Мурадхан Омаров (Азербайджан).