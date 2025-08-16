Туркменские борцы отправились на молодежный чемпионат мира в Болгарии

Сборная Туркменистана по спортивной борьбе отправилась в Болгарию для участия в молодежном чемпионате мира (U-20), который пройдет с 17 по 24 августа в городе Самоков.

В вольной борьбе Туркменистан будут представлять Ватан Аннаоразов (до 74 кг), Алп Арслан Бегенджов (до 79 кг), Довлетгельды Мурадов (до 86 кг) и Оразмухаммед Ходжаев (до 92 кг).

В греко-римской борьбе выступят Нурягды Довранов (до 55 кг) и Хуснидин Улугбеков (до 60 кг).