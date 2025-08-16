Туркменистан и ОАЭ подтвердили заинтересованность в расширении партнерства

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и посол ОАЭ в Ашхабаде Ахмед Аль-Хамели обсудили пути развития двусторонних отношений и подчеркнули важность регулярного диалога между странами. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и пути их дальнейшего развития, подчеркнув значимость поддержания регулярного диалога.

В завершение встречи была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении туркмено-эмиратского партнерства.