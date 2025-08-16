В Ташкенте стартовал Центральноазиатский экспертный форум с участием Туркменистана

В столице Узбекистана открылся VIII Центральноазиатский экспертный форум, посвященный укреплению регионального сотрудничества. В мероприятии принимают участие представители стратегических институтов всех стран региона, включая Научный центр стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках первой сессии форума «Новая Центральная Азия: совершенствование архитектуры регионального партнёрства» с докладом выступил эксперт Института международных отношений МИД Туркменистана Бекдурды Амансарыев. Он подчеркнул, что сегодня Центральная Азия представляет собой не просто географический регион, а формирующееся пространство политического диалога, экономической интеграции и гуманитарного сближения.

Туркменский эксперт подробно остановился на ключевых направлениях, в которых Туркменистан вносит значимый вклад в развитие региона: мир и безопасность, транспортно-логистическая взаимосвязанность, энергетика, водные вопросы, экология и гуманитарное сотрудничество.

В завершение доклада Бекдурды Амансарыев отметил, что постоянный нейтралитет Туркменистана не означает изоляции, а служит платформой для миротворческих инициатив. Страна подтверждает свою готовность и далее укреплять связи с братскими государствами Центральной Азии, развивать диалог и вносить вклад в формирование новой модели справедливой и устойчивой региональной интеграции, отметили в ведомстве.