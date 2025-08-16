В посольстве Индии в Ашхабаде отметили 79-ю годовщину независимости страны

15 августа в посольстве Индии в Ашхабаде состоялось торжественное празднование 79-й годовщины Дня независимости Индии, сообщается на странице соцсети посольства.

Церемонию открыла посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат, которая подняла государственный флаг Индии и выступила с обращением к присутствующим.

В рамках мероприятия были организованы презентации, посвященные кампании «Хар Гхар Тиранга» (флаг в каждом доме). Эта инициатива направлена на популяризацию национального флага среди граждан Индии.

В торжественном событии приняли участие сотрудники посольства, представители индийской общины в Туркменистане, а также друзья Индии из числа местных жителей.

Празднование Дня независимости является одним из важнейших государственных праздников Индии, отмечающим освобождение страны от британского колониального господства 15 августа 1947 года.