В Москву для участия в концерте из Туркменистана прибыла делегация музыкантов

Для участия в российско-туркменском концерте «Музыка мира, музыка дружбы и братства» в Москву прибыла представительная делегация музыкантов из Туркменистана в составе: Гурбанмырат Байджиков (гиджак), Айдар Батаяров (скрипка), Бахрам Долыев (скрипка), Эльман Насыров (альт), Какагельды Ходжалеков (виолончель) и Лачын Худайбердыева (дутар).

В рамках культурной программы туркменские музыканты посетили Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерею искусств Зураба Церетели, место проведения фестиваля «Звуки Дутара», а также совершили ознакомительные прогулки по Москве.

14 августа Научно-творческим центром «Музыкальные культуры мира» была организована встреча преподавателей консерватории с Гурбанмыратом Байджиковым и Лачын Худайбердыевой.

Музыканты представили презентацию, посвящённую технологии изготовления и акустическим характеристикам национальных инструментов – гиджака и дутара, продемонстрировав их звучание. В презентации приняла участие Елена Осипова, доцент Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Она является не только специалистом в области академической музыки, но и талантливым педагогом, под руководством которого было создано несколько научных работ по туркменской народной музыке.

Концерт «Музыка мира, музыка дружбы и братства» состоится сегодня в 18:00 в стенах Московской государственной консерватории им.П.И. Чайковского. Мероприятие представляется значимым событием в контексте укрепления международных культурных связей.