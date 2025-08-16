В Ашхабаде прошла третья межведомственная встреча по внедрению подхода «Единое здоровье»

В Ашхабаде, в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы прошло третье заседание Национального межведомственного координационного комитета по внедрению подхода «Единое здоровье» в Туркменистане.

Встреча была организована при содействии Странового офиса ВОЗ в Туркменистане.

Участники обсудили внедрение подхода «Единое здоровье» в таких отраслях как охрана здоровья человека, здоровье животных и охрана окружающей среды.

Встреча стала платформой для подведения итогов за первую половину 2025 года, обмена информацией и выявления возможностей для улучшения координации и наращивания потенциала.

Повестка дня включала всестороннюю оценку хода реализации проекта в каждом секторе с выделением ключевых достижений, проблем и уроков, извлечённых из опыта. Также обсуждались стратегические приоритеты и предлагались совместные мероприятия для дальнейшего укрепления готовности и механизмов реагирования Туркменистана на возможные пандемии в будущем, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Во встрече приняли участие представители более чем 25 национальных учреждений, включая Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерство сельского хозяйства Туркменистана, Министерство охраны окружающей среды Туркменистана, Министерство юстиции Туркменистана и другие ключевые ведомства. Международные партнёры, такие как ФАО, также приняли участие, подтвердив свою поддержку лидерству Туркменистана в вопросах региональной безопасности в сфере здравоохранения.

Данная инициатива подчёркивает неизменную приверженность Туркменистана концепции «Единое здоровье», которая предполагает интегрированные усилия различных дисциплин для решения проблем здравоохранения на стыке взаимодействия человека, животных и окружающей среды.