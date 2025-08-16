В Ашхабаде открылась выставка национальных халатов

15 августа в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка национальных халатов под названием «Наши национальные богатства – образец туркменской красоты».

Экспозиция представляет посетителям уникальную коллекцию старинных туркменских халатов конца XIX – начала XX веков, которые ранее хранились в музейных запасниках. Выставка демонстрирует разнообразие национальной одежды, характерной для различных регионов Туркменистана.

В экспозиции представлены мужские, женские и детские халаты, отражающие богатые культурные традиции туркменского народа. Среди экспонатов можно увидеть женские халаты с ручной вышивкой, суконные халаты с узорным декором, изделия с серебряными украшениями и пуговицами, бархатные халаты, украшенные кусочками ткани и кисточками.

Особое внимание привлекают халаты с национальным орнаментом: желтые с красными и зелеными полосами, хивинские халаты с хлопковой набивкой, шелковые и полушелковые изделия, а также халаты из бараньей и верблюжьей шерсти, демонстрирующие мастерство древних ремесленников.

Выставка призвана познакомить посетителей с национальным наследием и продемонстрировать, как туркменский народ на протяжении тысячелетий сохранял свои культурные традиции и мастерство в области декоративно-прикладного искусства.