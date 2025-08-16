Вопросы туркмено-катарского сотрудничества обсуждены в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмета Гурбанова с послом Катара Хамадом бин Рашид бин Хамадом Аль-Азби, на которой были рассмотрены вопросы укрепления политико-дипломатических и торгово-экономических отношений между странами. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Собеседники дали высокую оценку конструктивному характеру взаимодействия между двумя странами и подтвердили заинтересованность в их дальнейшем укреплении.