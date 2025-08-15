С начала августа в восточном регионе Туркменистана работают около 70 школьных базаров

В Лебапском велаяте с начала августа действуют 67 школьных базаров, 34 из них работают на базе дайханских рынков, сообщается в газете «Туркмен гундогары».

В целях создания более благоприятных условий для населения продажа школьных принадлежностей и одежды организована в магазинах Государственного оптово-розничного предприятия «Лебап».

Школьные базары работают ежедневно с утра до вечера. Здесь продаются качественные и недорогие товары, в том числе школьная форма, производимая Туркменабадской швейной фабрикой и частными предприятиями.

Школьные базары будут работать до 5 сентября.