ПСЖ впервые завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти «Тоттенхэм»

Французский «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти обыграл английский «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в итальянском Удине и завершилась со счетом 2:2 в основное время.

Голы в составе ПСЖ забили Ли Кан Ин (85-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+4). У «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен (39) и Кристиан Ромеро (48). В серии пенальти точнее были игроки французской команды – 4:3.

ПСЖ впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне парижане впервые стали победителями Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в сезоне-2024/25 выиграл Лигу Европы.