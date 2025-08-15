Осенью в Туркменистан может приехать Криштиану Роналду

Осенью текущего года саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, может приехать в Туркменистан. Это станет возможным, если его клуб попадет в одну группу с туркменскими командами «Аркадаг» или «Ахал» на групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2. Матчи группового раунда пройдут с сентября по декабрь 2025 года.

Жеребьевка турнира, которая определит соперников туркменских клубов на групповом этапе, состоится в пятницу, 15 августа. Церемонию в прямом эфире покажет YouTube-канал АФК, начало в 12:00 по ашхабадскому времени.

В среду по итогам заключительных встреч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2 стали известны все потенциальные соперники «Аркадага» и «Ахала». Помимо «Аль-Насра», соперниками туркменских команд могут стать «Аль-Васл» (ОАЭ), «Аль-Ахли» (Катар), «Эстегляль» (Иран), «Андижан» (Узбекистан), «Аль-Завраа» (Ирак), «Аль-Хуссейн» (Иордания), «Аль-Мухаррак» (Бахрейн), «Мохун Баган» (Индия), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Вихдат» (Иордания), «Аль-Халдия» (Бахрейн), «Гоа» (Индия).

Криштиану Роналду является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».