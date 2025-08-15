Малайзия одобрила визы для 350 туркменских студентов в первом полугодии 2025 года

Посольство Малайзии в Ашхабаде совместно с компанией Future Ed Services при поддержке Education Malaysia провело информационный брифинг для туркменских студентов и их родителей 13 августа в коворкинг-центре Ish Nokady, сообщила Turkmenportal пресс-служба малазийского диппредставительства в Ашхабаде.

По данным посольства, в первом полугодии 2025 года было одобрено 350 заявлений на студенческие визы, что позволит туркменским студентам начать обучение в малайзийских учебных заведениях.

Мероприятие было направлено на ознакомление будущих студентов с историей, культурой, традициями и практическими аспектами жизни в Малайзии. Участники получили информацию об адаптации к новой учебной среде и особенностях обучения за рубежом.

Посол Малайзии в Туркменистане Мохд Сухайми бин Ахмад Таджуддин поздравил студентов с успешным поступлением в малайзийские учебные заведения. Он отметил репутацию Малайзии как образовательного центра с качественными и доступными программами обучения.

В рамках брифинга состоялась встреча с выпускниками-туркменами, которые поделились опытом обучения в Малайзии, рассказали об академических возможностях и культурной адаптации.

Посольство подчеркнуло наличие прямых авиарейсов между Ашхабадом и Куала-Лумпуром, а также безвизовый режим, что упрощает поездки студентов и их семей.

Дипломатическое представительство Малайзии подтвердило готовность поддерживать туркменских студентов в течение всего периода обучения и развивать образовательное сотрудничество между двумя странами.