Китай вводит новую категорию виз для молодых научно-технических специалистов

Госсовет КНР принял решение о введении новой категории виз для молодых иностранных специалистов в области науки и техники. Соответствующее постановление подписал премьер Госсовета КНР Ли Цян, сообщает Синьхуа.

Согласно документу, в китайскую визовую систему будет добавлена виза категории K, предназначенная для молодых научно-технических специалистов. Нововведение является частью поправок к Положениям об управлении въездом-выездом иностранных граждан.

Для получения визы K заявители должны будут соответствовать квалификационным требованиям, установленным компетентными китайскими ведомствами, и предоставить необходимые подтверждающие документы.

Постановление вступит в силу 1 октября 2025 года.