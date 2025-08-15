Китайская компания будет доплачивать сотрудникам за похудение

Китайская технологическая компания Insta360 из провинции Гуандун запустила программу финансового стимулирования сотрудников к снижению веса. Согласно информации издания «Наньфан жибао», работники получают по 500 юаней (около $70) за каждые сброшенные 500 граммов.

Программа направлена на поощрение здорового образа жизни среди персонала, включая занятия спортом и сбалансированное питание. По данным издания, одной из участниц удалось похудеть на 40 кг за 90 дней, что принесло ей 20 тыс. юаней ($2,8 тыс.). Сотрудница рассказала, что строго контролировала рацион и ежедневно занималась спортом по полтора часа.

Инициатива предусматривает не только поощрения, но и штрафные санкции: за каждый набранный килограмм участники программы должны заплатить 800 юаней ($112).

Актуальность подобных мер подтверждают данные исследования, опубликованного в марте 2025 года в журнале Lancet. Согласно исследованию, в 2021 году количество взрослых китайцев с избыточным весом или ожирением превысило 400 млн человек, что составляет более трети населения страны. Прогнозы указывают на рост этого показателя до 630 млн к 2050 году.